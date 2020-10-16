Вчені довели, що група крові впливає на тяжкість COVID-19 і ризик зараження

Коронавірус і група крові (колаж: РБК-Україна)

Вчені знайшли прямий зв'язок між коронавірусом і групою крові

Тяжкість коронавіруса і навіть ризики ним заразитися відрізняються у людей з різною групою крові. Тепер у вчених є тому докази. Вони розповіли, який тип крові більш вразливий перед COVID-19, а який більш стійкий.

Так, в науковому журналі американських гематологів Blood Advances опубліковані результати свіжих досліджень фахівців з Данії та Канади. У них говориться, що люди з другою групою крові (А) більш вразливі до коронавірусу, пише nbcnews.

І хоча жодна група крові не є захистом від коронавірусу або "вироком" для нього, з'ясувалося, що у людей з першою групою (0) менше шансів заразитися.

"Група крові "0" значною мірою пов'язана зі зниженою сприйнятливістю до інфекції SARS-CoV-2", - йдеться в дослідженні.

А ось пацієнти з другої (А) і четвертою (АВ) групами більш схильні до такого серйозного ускладнення, як відмова органів при лікуванні коронавірусної інфекції. Їх частіше підключають до ШВЛ і проводять діаліз.

І хоча поки що в медичному співтоваристві не планують змінювати протоколи лікування COVID-19 у залежності від типу крові хворого, висновки вчених лікарі називають вагомими.

Зазначимо, що в Україні новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус протягом доби. На 16 жовтня виявлено 5992 тисячі нових випадків, За минулу добу від вірусу померло 106 осіб, всього в країні 5408 жертв COVID-19.

Раніше ми писали, що Ольга Голубовська заявила про колапс в Україні через коронавірус. Інфекціоніст вважає, що критичними будуть наступні півроку і "всім нам треба дожити до квітня".