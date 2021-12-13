Ученые выяснили, какая группа крови увеличивает риск старческого слабоумия

Ученые выяснили, что люди с определенной группой крови с возрастом больше рискуют получить проблемы с памятью, когнитивные нарушения и деменцию - приобретенное слабоумие.
Об этом говорится в отчете исследователей American Academy of Neurology.
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В исследовании, которое проводилось более трех лет, приняло участие 30 тысяч человек.
Также ученые подчеркнули, что коррекция образа жизни имеет очень важную роль для предупреждения развития деменции.
В частности,
Ранее ученые доказали также, что группа крови влияет на тяжесть COVID-19 и риск заражения.
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