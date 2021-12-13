UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ученые выяснили, какая группа крови увеличивает риск старческого слабоумия

Автор: Светлана Мащенко

Ученые выяснили, что люди с определенной группой крови с возрастом больше рискуют получить проблемы с памятью, когнитивные нарушения и деменцию - приобретенное слабоумие.

Об этом говорится в отчете исследователей American Academy of Neurology.

IV

В исследовании, которое проводилось более трех лет, приняло участие 30 тысяч человек.

Также ученые подчеркнули, что коррекция образа жизни имеет очень важную роль для предупреждения развития деменции.

В частности,

Ранее ученые доказали также, что группа крови влияет на тяжесть COVID-19 и риск заражения.

Также мы писали, про напитки, что день за днем разрушают наш мозг. Как оказалось, алкоголь тут ни при чем.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровьеГруппа крови