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Вчені з'ясували, яка група крові найменше схильна до раку

Автор: Світлана Мащенко

Вченим вдалося з'ясувати, люди з якою групою крові найменш схильні до онкологічних захворювань, а також з якими типами раку корелює той чи інший тип крові.

Про це розповіла лікар-гематолог Юлія Ненашева, пише Lenta.

За словами медика, пацієнти з першою групою крові 0 (I) найменш схильні до онкології, зокрема до раку шкіри, легенів і яєчників.

А ось люди з другою групою крові A (II) на 20% частіше стикаються з раком шлунка. Пацієнти з другою A (II) і четвертою AB (IV) більш схильні захворіти на рак підшлункової залози.

Зараз проводяться додаткові дослідження, спрямовані на те, щоб дізнатися, чому саме ці групи - IV і II в групі ризику.

Тим не менш лікар підкреслила, що фахівці поки не виявили зв'язку між групою крові і раком товстого кишечника або молочної залози.

Відзначимо, що згідно з висновками вчених тільки 20% випадків розвитку раку пов'язані з генетичною схильністю. Решта ж 80% - зі способом життя людини.

Раніше вчені назвали також групу крові, яка найбільш схильна до агресивного типу раку.

Також лікар розповіла, що станеться з організмом, якщо часто їсти банани, чи можна від них набрати вагу, і чи впливають вони на підвищення рівня цукру в крові.

Крім того ми писали, про "здоровий" продукт насправді може руйнувати ваш мозок.

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