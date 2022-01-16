Вчені з'ясували, яка група крові найменше схильна до раку

За словами медика, пацієнти з першою групою крові 0 (I) найменш схильні до онкології, зокрема до раку шкіри, легенів і яєчників.

А ось люди з другою групою крові A (II) на 20% частіше стикаються з раком шлунка. Пацієнти з другою A (II) і четвертою AB (IV) більш схильні захворіти на рак підшлункової залози.

Зараз проводяться додаткові дослідження, спрямовані на те, щоб дізнатися, чому саме ці групи - IV і II в групі ризику.

Тим не менш лікар підкреслила, що фахівці поки не виявили зв'язку між групою крові і раком товстого кишечника або молочної залози.

Відзначимо, що згідно з висновками вчених тільки 20% випадків розвитку раку пов'язані з генетичною схильністю. Решта ж 80% - зі способом життя людини.