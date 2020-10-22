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Учені дізналися, у якому віці людський мозок досягає піку своїх можливостей

Четвер 22 жовтня 2020 07:02
Учені дізналися, у якому віці людський мозок досягає піку своїх можливостей
Нервові клітини (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Дослідники дізналися про піку можливостей мозку

Вчені провели дослідження за участю професійних шахістів і з'ясували, що когнітивні здібності людей досягають піку у віці 35 років і починають знижуватися після 45 років.

Цікаво, що під час дослідження аналізувалася інформація за 125 років. Про це повідомляє MedicalXpress.

Попередні дослідження показали, що когнітивні навички у більшості людей починають погіршуватися десь в середині життя і цей процес триває до кінця життя.

Дослідження включало аналіз дій гравців протягом приблизно 24 тисяч професійних шахових матчів з 1890 по 2014 роки. В цілому вчені вивчили ходи 4 294 гравців, 20 з яких були чемпіонами світу, а решта 4 274 були їхніми супротивниками.

Метою дослідників було простежити рівень навичок кожного гравця протягом багатьох років їх життя, щоб виміряти рівень їх навичок з плином часу. Вони зробили це, порівнюючи шахові ходи, зроблені кожним гравцем, з оптимальними ходами, запропонованими комп'ютерним шаховим движком.

Вчені з'ясували, що мозкова активність більшості гравців швидко збільшувалася, поки вони не досягли 20-річного віку. Після цього продуктивність мозку сповільнювалася, поки не досягла свого піку приблизно в 35 років.

Більшість гравців змогли зберегти свої пікові ігрові здібності протягом приблизно 10 років. Після 45 років їх навички стали погіршуватися.

Дослідники також виявили, що за останні 125 років результативність гравців зросла по всіх напрямах, особливо серед молоді. Вони зазначили, що продуктивність різко зросла в 1990-х роках, коли шахові ентузіасти отримали доступ до комп'ютеризованих шахових ігор, надавши їм більш досвідчених супротивників.

При цьому рівень досвіду у більшості гравців також підвищився. У сучасну епоху професійні шахісти грають набагато більше матчів, ніж століття тому.

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