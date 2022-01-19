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Вчені у суші виявили інгредієнт, який рятує від облисіння

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Середа 19 січня 2022 18:25
Вчені у суші виявили інгредієнт, який рятує від облисіння Васабі рятує від облисіння (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження і виявили унікальну властивість одного з інгредієнтів суші. Зокрема, він здатний відновити ріст волосся.

Про це пише Ехргеѕѕ.

Так, мова йде про соус васабі, який додають разом зі стравою.

У дослідженні йдеться про вміст у пряній пасті великої кількості спеціальної хімічної речовини 6-MSITC або ізосапонарину. Вчені кажуть, що цей елемент пробуджує клітини, які відповідають за ріст волосся на шкірі голови людини.

Згодом дослідження підтвердило здатність хімічного ізосапонарину активувати клітини волоска, тим самим дозволяючи їм реагувати на зовнішні подразники.

Крім того, васабі сприяє виробленню колагену, необхідного для відновлення.

Також вчені довели високу ефективність цієї хімічної речовини саме при лікуванні чоловічого облисіння.

Щоб ізосапонарин був ефективним, паста повинна контактувати зі шкірою голови людини.

Вчені у суші виявили інгредієнт, який рятує від облисінняВасабі рятує від облисіння (freepik)

Зазначимо, що васабі сприяє боротьбі з карієсом, адже в його склад входить речовини, які вбивають шкідливі бактерії, руйнуючи зуби.

До того ж васабі перешкоджає утворенню тромбів.

Також це чудовий антиастматичний засіб.

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