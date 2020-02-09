Вчені зробили нову заяву про онкологію: смартфони дійсно винні

Рак можуть викликати стільникові телефони (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали нюанси, при яких стільникові телефони можуть викликати онкологію

Онкологія забирає чимало життя українців і причини виникнення хвороби досі неясні. Вчені всіх країн світу проводять різні дослідження на тему раку і знаходять підтвердження про те, що може викликати хворобу.

Так, вчені Єльської школи громадської охорони здоров'я прийшли до висновку, що смартфони дійсно можуть викликати рак, але тільки у людей, які мають генетичні варіації в певних генах.

Для дослідження вони обстежили понад 900 пацієнтів і вивчили 176 генів. Вони виявили 10 варіацій SPN, які збільшують ризик появи раку щитоподібної залози серед користувачів стільникових телефонів. Ризик розвитку онкологічних захворювань у людей, у яких було виявлено SPN в чотирьох генах, у два рази вище, ніж у тих, хто не має поліморфізмів в генах.

"Наше дослідження виявило докази того, що генетична сприйнятливість впливає на зв'язок між використанням мобільного телефону і рак щитоподібної залози", - розповів автор дослідження, доктор медичних наук, професор кафедри наук про навколишнє середовище в Єльської школи громадської охорони здоров'я Явэй Чжан

Також для роботи були вивчені дані пацієнтів з 2001 по 2011 рік. Цей період був обраний не випадково, оскільки в той період стільникові телефони були не у всіх. Крім того, вчені виявили ще один нюанс – ранні стільникові телефони надавали більш негативний вплив на здоров'я, ніж сучасні смартфони.