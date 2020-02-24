Вчені розвіяли паніку через 5G: українці можуть бути спокійними

Впровадження 5G викликало побоювання у жителів Англії та інших країн світу. Люди бояться, що нові ретранслятори сигналу можуть бути небезпечні для здоров'я людей.

Однак найсвіжіші дослідження нещодавно впроваджених мереж показали, що радіоактивний фон міст до і після активації нового надшвидкого мобільного зв'язку залишається практично ідентичним, а його невеликі зміни є лише похибкою вимірювань.

Випробування охоплювали 16 різних місць в 10 містах Великобританії. Найбільший результат збільшення радіоактивного фону, який виявили вчені для смуги 5G, склав всього 0,039% від рекомендованого межі впливу затвердженого Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючих випромінювань.

До речі, жителям України не варто переживати про своє здоров'я через новий формат радіовипромінювання, так як повномасштабне введення 5G в світі (і в нашій країні в тому числі) планується тільки до 2024 року. А до цього часу всі його недоліки, запевняють фахівці, будуть гарантовано виправлені.