ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін схвалив тендери на 5G і рішення для запуску інтернету в літаках

Новини » Телеком & IT     15.01.2020 - 14:30
Кабмін схвалив тендери на 5G і рішення для запуску інтернету в літаках
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін ухвалив рішення для забезпечення сіл якісним інтернетом

Кабінет міністрів України підтримав зміни до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот, які дозволять користуватися інтернетом під час польоту в літаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Уряд прийняв рішення про розширення діапазону для мобільного зв'язку, що дозволить забезпечити села та віддалені регіони якісним інтернетом.

"Українці зможуть користуватися Інтернетом навіть під час польоту в літаку... Прийняли і важливе антикорупційне рішення в цьому напрямку (поширення високошвидкісного інтернету в селах, - ред.): тепер частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між операторами виключно через відкриті тендери", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні впроваджують технології для забезпечення доступу до інтернету в літаках. Зокрема, в березні 2019 року для цього Державному космічному агентству дозволили експлуатувати радіолокаційну станцію 5Н86 "Дніпро" у Мукачеві Закарпатської області. Крім того, уряд виділив окремі смуги частот для роботи РЛС "Дніпро" та супутникового зв'язку на літаках.

В Україні посилять покарання за втягнення дітей до збройних структур
Новини України Кабінет Міністрів Україниінтернет5G (зв'язок п'ятого покоління)
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся