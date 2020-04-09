Вчені розповіли, скільки людей в Україні помре від коронавіруса

Вчені озвучили страшний прогноз по смертям в Україні (фото: freepic)

Українські вчені розповіли, скільки людей помре в країні від коронавіруса

Коронавірус в Україні інфікував 1892 людини, з них 57 померли від ускладнень інфекції, 45 пацієнтів одужали. Українські вчені з Світового центру даних по геоінформатиці та сталого розвитку озвучують страшні цифри смертності від Covid-19 у країні. На їхню думку, три тисячі українців загине до кінця квітня, а заразяться інфекцією близько 45 тисяч громадян.

"По одному з варіантів, ймовірність якого сягає 60 відсотків, на 22 – 23 квітня в Україні буде 44-45 тисяч хворих. Орієнтовно три тисячі людей помре. Після цього інтенсивність епідемії піде на спад", - повідомляється про думки вчених в сюжеті ТСН.

Фахівці вважають, що така смертність буде, якщо люди не будуть дотримуватися правил карантину.

Дослідження базувалося на даних про поширення вірусу в Італії та Іспанії, але з поправками на українську дійсність. Вчені врахували різницю в тривалості життя в європейських країнах і в Україні.

До речі, співробітники Світового центру даних по геоінформатиці та сталого розвитку вже проводили такі розрахунки і спрогнозували на 8 квітня 206 нових хворих – дані збіглися з оприлюдненими Моз цифрами.