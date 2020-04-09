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Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса

STYLERКоронавирус    09.04.2020 - 13:21
Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
Ученые озвучили страшный прогноз по смертям в Украине (фото: freepic)

Украинские ученые рассказали, сколько людей умрет в стране от коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал 1892 человека, из них 57 скончались от осложнений инфекции, 45 пациентов выздоровели. Украинские ученые из Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию озвучивают страшные цифры смертности от Covid-19 в стране. По их мнению, три тысячи украинцев умерт к концу апреля, а заразятся инфекцией около 45 тысяч граждан.

"По одному из вариантов, вероятность которого достигает 60 процентов, на 22 – 23 апреля в Украине будет 44-45 тысяч больных. Ориентировочно три тысячи человек умрет. После этого интенсивность эпидемии пойдет на спад", - сообщается о мыслях ученых в сюжете ТСН.

Специалисты считают, что такая смертность будет, если люди не будут придерживаться правил карантина.

Исследование базировалось на данных о распространении вируса в Италии и Испании, но с поправками на украинскую действительность. Ученые учли разницу в продолжительности жизни в европейских странах и в Украине.

Кстати, сотрудники Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию уже проводили такие расчеты и спрогнозировали на 8 апреля 206 новых больных – данные совпали с обнародованными Минздравом цифрами.

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