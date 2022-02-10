Вчені розповіли, як скинути зайві кілограми за допомогою сну

Вчені розповіли, що ожиріння пов'язане із кількістю споживання калорій, а не з відсутністю фізичних навантажень. Збільшення тривалості сну може допомогти вирішити цю проблему.

У дослідженні взяли участь 80 дорослих людей із надмірною вагою, які спали менше ніж 6,5 годин у добу.

Після індивідуальних консультацій щодо гігієни сну вони змогли збільшити тривалість нічного відпочинку приблизно на 1,2 години.

В результаті це показало, що збільшення тривалості сну зменшило загальне споживання калорій у середньому на 270 ккал в день. Тому це можна прирівняти до 12 кг ваги, яку учасники змогли б втратити за 3 роки.

Вчені заявили, що сон допомагає схуднути (freepik)

За словами директора Центру сну Есра Тесалі, зменшення тривалості сну впливає на регуляцію апетиту, що призводить до збільшення споживання їжі, і, таким чином, піддає ризику збільшення ваги

Фахівці додали, що кожен може продовжити свій сон і споживати менше калорій. Це справді допоможе людям, які намагаються схуднути.