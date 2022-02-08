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Невролог назвав українцям способи боротьби з храпом, які дійсно працюють

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Вівторок 08 лютого 2022 14:12
Невролог назвав українцям способи боротьби з храпом, які дійсно працюють Фото: як боротися з хропінням (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Хропіння - це специфічний низькочастотний вібруючий звук, що видається людиною при диханні під час сну. Він відзначається у 5-10% дітей і приблизно у 30% дорослих.

Як з ним боротися розповів невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Перш за все

  • Слідкуйте за вагою (можливо, потрібно схуднути)
  • Відмовтеся від куріння.
  • Не приймайте транквілізатори й снодійні препарати( знижують м'язовий тонус і спостерігається розслаблення глоткової мускулатури)
  • Не вживайте алкоголь перед сном. Алкоголь також розслабляє глоткову мускулатуру, провокуючи хропіння.
  • Слід утримуватися від одночасного прийому алкоголю і снодійних препаратів.

Лікар зазначає, що в окремих випадках позбутися від хропіння допомагає правильне положення тіла під час сну.

Поради щодо подолання хропіння

Поміняйте положення тіла

Легкі форми хропіння часто виникають тільки під час сну на спині. Це обумовлено западанням язика. Існує простий і ефективний спосіб відучитися спати на спині. На нічній піжамі або спеціальній жилетці між лопаток пришивається кишеня, в який поміщається м'яч для великого тенісу. В цьому випадку будь-яка спроба лягти на спину буде закінчуватися пробудженням і поворотом на бік. На початку застосування цього методу можливе погіршення якості сну, особливо в осіб, які звикли спати на спині, проте протягом 3-4 тижнів ви навчитеся не спати на спині.

Організуйте високе узголів'я

Високе положення узголів'я зменшує западання язика навіть в положенні на спині. Крім того, рідина в організмі зміщується вниз, і це зменшує набряк слизової носа і глотки, збільшує їх просвіт і послаблює хропіння.

Підберіть зручну подушку

Не використовуйте туго набиті великі подушки: плечі з таких подушок сповзають, а голова виявляється сильно нахилена, що може навіть посилити хропіння.

Правильно розташуйте голову
Голова повинна розташовуватися паралельно тулубу. Цього можна домогтися за допомогою невеликих плоских подушок.

Нагадаємо, раніше невролог пояснив, що потрібно робити, щоб налагодити сон.

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