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Ученые рассказали об ощутимом прорыве в борьбе с коронавирусом

STYLERКоронавирус    02.05.2020 - 13:45
Ученые рассказали об ощутимом прорыве в борьбе с коронавирусом
Коронавирус 2020 - ученые совершили прорыв (Коллаж РБК-Украина)

COVID-19 можно будет выявить с помощью специального теста

Коронавирус 2020 можно будет победить благодаря разработкам ученых. Специалисты создали тест на антитела к Covid-19, показывающий результат в течение 10 минут. Об этом информирует "Analytical Chemistry".

Чтобы не допустить новых вспышек коронавируса, важно понимать, сколько людей заражено или уже переболели. Новый тест может помочь врачам отследить подверженность человека заболеванию и сможет выявить наличие Covid-19.

Основа теста аналогична применяемой для домашних тестов на беременность. Методика обнаружения положительного или отрицательного результата называется иммунохроматографическим анализом. Ученые прикрепили вирусный белок оболочки к определенной области на полоске нитроцеллюлозы, а затем добавили человеческую сыворотку.

Когда сыворотка перемещается от одного конца полоски к другому, то любые антитела против вирусного белка связываются с этой областью на полоске. Исследования подтвердили действенность теста.

Ученые отмечают, что иммуноанализ может быть полезен для подтверждения отрицательных диагнозов, мониторинга выздоровления пациентов и выявления выздоровевших людей с высоким уровнем антител.

Напомним, что ученые пытаются выяснить, откуда появился коронавирус.

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