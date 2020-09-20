Вчені розповіли, яка погана звичка провокує хвороби: не куріння і алкоголізм

Недосип і порушення сну провокують хвороби (колаж: РБК-Україна)

Підвищений тиск може зберігатися і після налагодження режиму сну

Вчені розповіли, що регулярний недосип і інші порушення сну негативно позначаються на організмі. Це неодноразово доводилося й іншими дослідженнями, однак дослідникам з Іллінойського університету в Чикаго вдалося назвати нові хвороби, спровоковані цими звичками. Про це повідомляється в журналі Schizophrenia Research.

Як повідомляється, фахівці аналізували порушення сну, викликані змінами режиму. Фахівці провели експеримент на лабораторних мишах. Протягом чотирьох тижнів гризуни стикалися з тим чи іншим видом порушення сну. Весь цей період дослідники вимірювали мозкову активність тварин, їх артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, використавши передавачі телеметрії. Аналізу піддалися й екскременти на предмет їх мікробного складу.

Виявилося, що протягом усього експерименту у щурів спостерігався підвищений артеріальний тиск, який не повертався до нормальних цифр навіть після того, як їм відновили колишній режим сну. Це говорить про те, що негативні наслідки зміни біологічних ритмів є довгостроковими.

В кишечнику ж стався дисбаланс між різними видами бактерій, але не відразу, а через тиждень. Зокрема, збільшилася кількість мікробів, що викликають запальні процеси в організмі.

Хронічне недосипання викликає високий кров'яний тиск, серцеві напади, інсульти, ожиріння, а також безліч інших проблем зі здоров'ям. Неякісний сон, який постійно переривається, може призвести до зростання ракових пухлин. Як виправити: якщо відчуваєте, що вам не вистачає сну, то знайдіть час для відпочинку. Якщо вас мучить безсоння – сходіть до лікаря.

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