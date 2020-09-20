Ученые рассказали, какая плохая привычка провоцирует болезни: не курение и алкоголизм

Недосып и нарушения сна провоцируют болезни (коллаж: РБК-Украина)

Повышенное давление может сохраняться и после налаживания режима сна

Ученые рассказали, что регулярный недосып и другие нарушения сна негативно сказываются на организме. Это неоднократно доказывалось и другими исследованиями, однако исследователям из Иллинойского университета в Чикаго удалось назвать новые болезни, провоцируемые этими привычками. Об этом сообщается в журнале Schizophrenia Research.

Как сообщается, специалисты анализировали нарушения сна, вызванные изменениями режима. Специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах. В течение четырех недель грызуны сталкивались с тем или иным видом нарушения сна. Весь этот период исследователи измеряли мозговую активность животных, их артериальное давление и частоту сердечных сокращений, использовав передатчики телеметрии. Анализу подверглись и экскременты на предмет их микробного состава.

Оказалось, что на протяжении всего эксперимента у крыс наблюдалось повышенное артериальное давление, которое не возвращалось к нормальным цифрам даже после того, как им восстановили прежний режим сна. Это говорит о том, что негативные последствия изменения биологических ритмов являются долгосрочными.

В кишечнике же произошел дисбаланс между различными видами бактерий, но не сразу, а спустя неделю. В частности, увеличилось количество микробов, вызывающих воспалительные процессы в организме.

Хроническое недосыпание вызывает высокое кровяное давление, сердечные приступы, инсульты, ожирение, а также множество других проблем со здоровьем. Некачественный сон, который постоянно прерывается, может привести к росту раковых опухолей. Как исправить: если чувствуете, что вам не хватает сна, то найдите время для отдыха. Если вас мучает бессонница – сходите к врачу.

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