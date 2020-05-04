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Вчені розповіли, як уникнути смерті від COVID-19: міцний імунітет не потрібен

STYLERКоронавірус    04.05.2020 - 08:05
Вчені розповіли, як уникнути смерті від COVID-19: міцний імунітет не потрібен
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус можна успішно подолати і уникнути важких наслідків незвичайним методом лікування

Коронавірус COVID-19 призвів до майже чверть мільйона смертей у всьому світі. Вчені з США, досліджуючи небезпечний вірус, прийшли до несподіваного висновку. Нібито, щоб уникнути важких ускладнень і смерті, не потрібно зміцнювати імунітет, а навпаки - придушувати його на ранніх стадіях хвороби.

Такий висновок опубліковано в науковому Journal of Medical Virology дослідників Університету Південної Каліфорнії.

Виявилося, що при взаємодії двох захисних систем організму може виникнути перевантаження імунітету. При попаданні вірусу першим у боротьбу вступає вроджений імунітет, а ось адаптивний (той, що здобувався протягом життя при зустрічі з різними інфекціями) підключається через кілька днів, задіюючи Т - і В-клітини.

На прикладі з вірусом грипу вроджений імунітет знищує майже всі вірусні частинки ще до того, як до "роботи" підключається адаптивна система. А от при зустрічі з коронавірусом процес боротьби повільніше, через що адаптивний імунітет може перешкодити вродженому впоратися з інфекцією.

Тоді може розвинутися надмірна захисна реакція, яку називають цитокіновий шторм, що часто і призводить до смерті.

На думку вчених, короткочасне застосування імуносупресорів може затримати адаптивний імунітет і сприяти швидшому знищенню вірусу.

Раніше ми писали, що лікарі з РФ, де коронавірус зараз має найвищі темпи поширення хвороби, назвали абсолютно новий незвичайний симптом COVID-19.

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