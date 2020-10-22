На небезпечному для Землі астероїді вперше зібрали "врожай": вражаюче відео

На астероїді Бенну взяли проби ґрунту (колаж РБК-Україна)

Станція OSIRIS-REx справила збір ґрунту з навколоземного астероїда Бенну

На гігантському астероїді Бенну, що знаходиться на відстані 321 мільйон км від Землі, вперше вдалося взяти зразки ґрунту, і цей дивний процес зняли на камеру. Кадри були зроблені космічним апаратом Touch-And-Go (TAG) міжпланетної станції OSIRIS-REx.

Серія зображень, зроблених 20 жовтня, показує події "очима" тепловізора SamCam, коли корабель наближається і приземляється на поверхні 500-метрового астероїда (101955). Про це сьогодні передали на сайті NASA.

У ході відбору проб космічний корабель повністю опустився до місця відбору проб "Найтінгейл", приземлившись в межах 1 метра від наміченого місця. Відбулося успішне приземлення. Попередні дані показали, що пробовідбірна головка шириною 0,3 метра торкнулася поверхні Бенну приблизно на 6 секунд, після чого космічний корабель зробив зворотний зліт.

Відео: На астероїді Бенну вперше взяли зразки ґрунту

В нижній частині кадру видно "руку" для відбору проб - механізм збору зразків Touch-And-Go (TAGSAM). Кругла голівка TAGSAM - єдина частина OSIRIS-REx, яка контактувала з поверхнею під час збору "врожаю".

Нагадаємо, що NASA назвала цей астероїд найбільш потенційно небезпечним для Землі об'єктом.

Космічний апарат взяв проби ґрунту на астероїді Бенну біля Землі (фото: nasa.gov)

Космічний корабель рухався зі швидкістю 10 см/сек, коли він зв'язався з місцем відбору проб "Найтінгейл", а потім відлетів зі швидкістю 40 см/сек.

Відео: Збір ґрунту на астероїді Бенну здійснили за допомогою апарату Touch-And-Go

Проби ґрунту з Бенну повинні доставити на Землю для досліджень.

Раніше ми писали про те, що цей небезпечний для Землі астероїд Бенну виявився активним - дослідники виявили три великі викиди частинок пилу з поверхні астероїда. Це сталося 6 і 19 січня, а також 11 лютого 2019 року.

Нагадаємо також, що нещодавно на орбіті Землі знайшли невідомий об'єкт, який може мати штучне походження.