Вчені показали, як виглядає найбільша риба на дні океану (фото)

Вчені показали найбільшу рибу на дні океану (ілюстративне фото: canva.com)

Фотографія була зроблена на глибині 3 кілометрів

Вченим вдалося сфотографувати рой вугрів, який живе на глибині 3000 метрів. Дослідники використовували приманку, щоб засікти 115 особин виду Ilyophis arx. При цьому дослідники відзначають, що цей вид дуже рідкісний і в неволі їх мешкає близько 10 примірників. Опубліковане фото демонструє найбільшу кількість глибоководних риб, коли-небудь бачених на дні бездонного океану. Вони були зняті прямо біля міжнародної точки видобутку корисних копалин, пише Science Alert.

"Наші спостереження дійсно здивували нас. Ми ніколи не бачили повідомлень про таку велику кількість риби в малонаселених районах, обмежених в їжі", - каже біолог-океанограф Астрід Лейтнер, яка працювала над дослідженнями в Університеті Гаваї в Маноа.

Угри на глибині 3000 метрів під водою (фото: sciencealert.com)

Дослідники кинули кілограм макрелі перед камерою, знімаючи дві хвилини включеною та вісім хвилин виключеною, щоб дати рибі відпочити від світла. Сама приманка повинна була імітувати природне падіння їжі. Дослідники дослідили підводні пагорби, щоб вивчити підводний світ цього регіону. Як виявилося, на всіх них вчені зафіксували великі зграї вугрів, що приходять на годівлю. При цьому вже на 4000 метрів під водою вченим не вдалося знайти ні одного представника сімейства.

Піймавши деяких тварин у пастки, команда підтвердила, що це були падальщики головорізів вугрів, маловідомий вид з менш ніж 10 екземплярами в неволі по всьому світу.

Досліджуючи сучасну літературу, автори не змогли знайти жодного іншого дослідження нижче 1000 метрів, яке виявило б таку кількість риби на кілограм приманки.

Нагадаємо, що раніше у глибинах океану знайшли гігантську істоту з 8-метровими щупальцями.

Як ми раніше повідомляли, пінгвіни можуть виділяти звеселяючий газ. До такого висновку прийшли датські біологи, що трохи "сп'яніли" вивчаючи колонії королівських пінгвінів на островах між Антарктидою і Південною Америкою.