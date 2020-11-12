ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У глибинах океану знайшли гігантську істоту з 8-метровими щупальцями (відео)

Четвер 12 листопада 2020 22:38
У глибинах океану знайшли гігантську істоту з 8-метровими щупальцями (відео)
В Австралії знайшли гігантських кальмарів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені виявили відразу п'ять глибоководних гігантів біля берегів Австралії

Біля берегів Австралії зняли на відео гігантських глибоководних кальмарів магнапінн (Magnapinna). Тварина настільки рідко потрапляє в поле зору спостерігачів, що зустріч з нею - справжнє везіння.

Всього по світу зареєстровано близько десятка підтверджених спостережень. Але нова зустріч унікальна, адже в цей раз вченим вдалося спостерігати відразу за п'ятьма новими особинами, пише Sciencealert.

"При цьому кальмари були виявлені в безпосередній просторовій та часовій близькості один від одного", - йдеться в статті.

Великопері кальмари - дивні і страшні створіння. Їхні тіла виглядають досить типово для кальмарів, але з набагато більшими щупальцями, ніж зазвичай.

Довжина тіла з урахуванням кінцівок сягає 8 метрів і більше, довжина "рук" в 15-20 разів перевершує довжину мантії. Довгі щупальця кальмари використовують для донної ловлі здобичі.

У глибинах океану знайшли гігантську істоту з 8-метровими щупальцями (відео)

Магнапінни на глибині 3056 метрів (фото: Sciencealert)

Кальмари мешкають на величезній глибині - від 1000 до 4000 метрів, що ускладнює їх вивчення. Адже сонячне світло туди не проникає, а тиск води неймовірно сильний.

Але за допомогою новітніх дистанційно керованих транспортних засобів учені стали знаходити ці створіння все частіше. Саме таке обладнання вчені використовували для дослідження глибинних вод біля південного узбережжя Австралії.

Гігантський глибоководний кальмар (відео: YouTube/Sciencealert)

Раніше ми писали, що в Чорнобилі показали на яскравих фото птицю, яка може ковтати змію цілком.

Також повідомлялося, що астрономи зловили в космосі дивний радіосигнал і назвали його джерело.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Новини науки животныеученые

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся