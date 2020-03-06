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Тонни українського сміття припливли в ЄС: подробиці НП

STYLERЖиття    06.03.2020 - 22:09
Тонни українського сміття припливли в ЄС: подробиці НП
Сміття з України затопило ЄС (фото: haromhatar.hu)

Сміття із Західної України заполонило країну Європейського Союзу

Сміття з України по річці Тиса приплило в Угорщину через паводки. В країні справжня НП через тонни пластикових пляшок та інших відходів життєдіяльності українців. Щоб стримати наплив, річку перекривають баржі, а волонтери збирають сміття руками, пише місцеве видання Haromhatar.

Для довідки: Тиса - ліва і найбільша ліва притока Дунаю. Річка бере початок на сході Закарпатської області України. Її утворюють, зливаючись у міста Рахова, річки Чорна Тиса і Біла Тиса, витоки яких знаходяться в Українських Карпатах. У межах України довжина Тиси становить 201 кілометр.

Місцеві екологи та активісти безперервно вигрібають з води тонни пластикових пляшок і пакетів і вивозять їх вантажівками. Це сміття припливло в Угорщину після танення снігу в Карпатах і паводків, які підняли його з берегів річки. При цьому багато хто кидає сміття просто в річку.

"В Рахівському районі є тільки одне сміттєзвалище в Рахові. Все, більше немає ніде. І всі кидають в річку сміття, тому що його нікуди дівати", - говорить екоактивіст Бейло Франц.

За півдня активістам вдалося зібрати тонну відходів, які припливли з України.

Раніше ми писали, що у Києві хочуть прибрати сміттєпроводи у всіх багатоповерхівках. У зв'язку з цим киянам можуть змінити тарифи на вивезення сміття.

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