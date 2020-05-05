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Нові спалахи хвороби: з'ясувалася небезпека популярного засобу від COVID-19

STYLERКоронавірус    05.05.2020 - 09:33
Нові спалахи хвороби: з'ясувалася небезпека популярного засобу від COVID-19
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус може мутувати і поширюватися з ще більшою швидкістю, якщо зловживати засобами профілактики

Коронавірус COVID-19 може мутувати при зловживанні антисептиками, а повсюдне використання засобів захисту може навіть призвести до нових спалахів хвороби. До такого висновку прийшли вчені, довівши, що занадто часте і неправильне використання дезінфікуючих засобів може призвести до ще більшого поширення хвороби. Про це йдеться у науковій статті, опублікованій у виданні The Conversation.

Попри те, що миття рук або обробка їх дезінфекторами - як і раніше вважається одним з головних способів уберегтися від хвороби, учені попереджають, що робити це потрібно правильно.

Хоча антисептики і здатні руйнувати вірус, при цьому вони можуть викликати мутації. Також при постійному і масовому використанні антисептиків, у вірусів виробляється імунітет до препаратів. Вчені вважають, що такі методи захисту від вірусів можуть призвести до нових спалахів інфекцій.

А спирт, який входить до складу більшості антисептиків, пересушує шкіру, зневоднюючи її, що безумовно знижує всі захисні властивості. Вчені рекомендують при можливості мити руки.

Важливо пам'ятати, що руки з милом потрібно мити 30 секунд, не більше. А витирати їх варто надійніше, оскільки волога на долонях робить їх більш уразливими для різних бактерій.

Раніше ми писали, що вчені винайшли інноваційний спосіб лікування коронавірусу без застосування препаратів.

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