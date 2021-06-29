Вчені відкрили гігантську комету, яка прийшла з околиць Сонячної системи (фото)

Вчені в рамках проєкту "Dark Energy Survey" виявили, можливо, найбільшу комету. Вона приблизно в тисячу разів масивніше типової комети. За словами експертів, комета прийшла до нас з Хмари Оорта і наближатиметься до Сонця до 2031 року. Після чого, пройшовши перигелій, відправиться назад.

Комети - це крижані тіла, які випаровуються з наближенням до тепла Сонця, утворюючи кому і хвости. Вперше C/2014 UN271 виявили у 2014 році, але до 2018 року у неї було видно типового хвоста комети.

Гігантську комету виявили двоє вчених з Університету Пенсільванії в США. Її назвали кометою Бернардінеллі-Бернштейна з позначенням C/2014 UN271.

Передбачається, що комету можна буде побачити неозброєним оком. Її діаметр може складати 100-200 кілометрів. При цьому дана комета не схожа на будь-яку іншу, яку бачили раніше.

Нагадаємо, на початку року над Землею пролетів і вибухнув яскравий метеор. При цьому його зняли на відео автомобілісти, які проїжджали повз по автостраді.

Ми також писали про те, що вченим за допомогою телескопа Hubble вдалося зняти унікальну планетарну туманність Abell 78, яка знаходиться в сузір'ї Лебедя на відстані близько 5 тисяч світлових років від нас.