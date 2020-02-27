Вчені виявили нову планету, на якій можна жити

Нова планета, на якій є всі умови для існування на ній життя земного типу, була виявлена в просторах Всесвіту. До такого висновку прийшли астрономи США після всебічного аналізу космічного об'єкта під назвою K2-18b.

Стаття з висновками вчених була опублікована в американському науковому виданні Astrophysical Journal Letters.

Екзопланету (що знаходяться за межами Сонячної системи. - Ред.) K2-18b виявили ще у 2015 році. Вона знаходиться на відстані 124 світлових років від Землі.

Повідомляється, що радіус і маса відкритої екзопланети в кілька разів більше, ніж у Землі. Вчені з'ясували, що в атмосфері цього космічного об'єкта присутня достатня кількість водяної пари. Саме це відкриття стало першим в історії, коли вчені зуміли знайти екзопланету з водною атмосферою, яка знаходиться в "зоні життя".

Дослідники відзначають, що водяна пара в атмосфері була виявлений і у низки інших планет. Але це зовсім не означає, що на поверхні існують придатні для життя умови. Але на K2-18b можуть бути атмосферні умови, які дозволяють переходити воді зі стану пари в рідкий стан.

Раніше ми писали, що астрономи виявили в космосі незвичайний астероїд, який став невеликим супутником Землі - міні-Місяцем.