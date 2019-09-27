Вчені виявили несподівану знахідку на дні Чорного моря: що відомо

На дні Чорного моря вченим вдалося виявити унікальну знахідку. Справа в тому, що раніше придонні шари вважалися незаселеними, але виявилося що це не так.

Дослідники довгі роки вивчали глибинний шар в зоні змішування поверхневих і глибинних вод з високим вмістом сірки. Про це розповіли центрі "Інститут біології південних морів", пишуть росЗМІ.

В придонному шарі Чорного моря, який називають "хемокліном" або "редокс-зоною" були виявлені зграї риб - мерлонга, шпрота, а також медузи і гребнівки.

На глибині Чорного моря зробили відкриття (фото: bessarabiainform.com)

Цей унікальний для Світового океану шар чорноморських вод вважається "безкисневою зоною" через дуже низький вміст кисню. І там можуть існувати лише бактерії, інфузорії, нематоди та інші примітивні форми життя.

Але вченим вдалося виявити риб, що ймовірно, харчуються цими організмами.

Варто відзначити, що "хемоклін" зустрічається лише в Чорному морі і деяких озерах, розташованих у різних куточках світу, наприклад в Озері Медуз (на острові Палау в Тихому океані) і в Могильному озері (Мурманська область, РФ).