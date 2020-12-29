У Туреччині знайшли унікальні листи Роксолани і документи часів УНР

У Туреччині знайшли унікальні документи часів УНР та листи Роксолани (Колаж РБК-Україна)

В архівах Туреччини виявили унікальні документи часів УНР, епохи козацтва і листи Роксолани Хюррем. Також в Османському архіві був знайдений договір султана з гетьманом Дорошенка.

Як розповів надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв'ю для "Радіо Свобода", він особисто зміг ознайомитися з оригіналом Брест-Литовського мирного договору, ратифікаційною грамотою до нього, які датовані 1918 роком.

"Мабуть, я був першим українцем, який за останні 100 років доторкнувся до цього шматочку історії. Це неймовірні відчуття! Серед іншого – договір султана з гетьманом Дорошенко. І це один з перших документів, в якому фактично мова йде про міжнародну суб'єктність козацької держави. Документ дуже добре зберігся. Напевно, застосовували турецькомовний примірник, а український просто зберігали в архіві", - зазначив посол.

Він додав, що в архівах знайшли безліч документів, які стосуються Криму, а також Києва.

"Про Крим я взагалі скажу, що там дуже велика кількість документів, які також ще чекають свого дослідника. Про Київ я задавав пошук, багато документів. Є листування, доповіді воєначальників про бої, в тому числі й з козаками. Там все це є", - розповів Сибіга.

Він зізнався, що його вразили листи Роксолани, які чудово збереглися. Вона була єдиною відомою султаншею родом з України й стала дуже впливовою у часи Османської імперії. Директор архіву дозволив зробити копію цих документів для України.

Як повідомив український посол, крім Роксолани султаншами стали ще чотири жінки з України.

"Крім Хюррем Султан, Роксолани, були й інші султанші українського походження, щонайменше чотири. Була така Надія Тюрхан родом з Тростянця Вінницької області. Також надзвичайно впливова, вона дуже багато зробила для своєї Батьківщини походження, як вважають історики. Власне, її султанство припадало на період Богдана Хмельницького, а потім і на період Юрія Хмельницького", - зазначив Сибіга.

Він розповів і про документи часів УНР і повідомив, що його команда знайшла підтвердження того, що посольство в роки УНР розташовувалося в Туреччині в дуже престижному місці та пропрацювало 4 роки.

"Османська імперія на той час була своєрідним хабом дипломатичним, де перетиналося дуже багато геополітичних інтересів. І Україна була там присутня. Ми бачили поточні документи, що знайшли перші прояви публічної дипломатії, коли дружина українського посла Лотоцького в українській вишиванці на сторінках центральних газет сфотографувалася. Це мало великий резонанс. Архів містить документацію з XIV століття і далі. Тобто, там є документи усього періоду існування Османської імперії", - пояснив посол.

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