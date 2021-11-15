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Вчені назвали вітамін, який може захистити від хвороби Альцгеймера

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Понеділок 15 листопада 2021 17:40
Вчені назвали вітамін, який може захистити від хвороби Альцгеймера Вчені назвали вітамін, який може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Група вчених з дослідження хвороби Альцгеймера зробила потенційний прорив. Під час одного з дослідів був виявлений вітамін, який значно уповільнює когнітивні руйнування.

Про це повідомляється у виданні Express.

Вчені з Університету Делаверу, які входять в команду вивчення хвороби Альцгеймера і пошуком можливих варіантів її лікування, з'ясували, що вітамін В12 може значно уповільнювати розвиток і прогресування цього захворювання.

Як пояснюють фахівці, в мозку людини з хворобою Альцгеймера накопичується білок, який називається бета-амілоїд.

Цей білок викликає токсичні ефекти в клітинах мозку і призводить до зниження енергії фрагментацій мітохондрій (так званої електростанції клітини) і відповідно – до окислювального процесу.

Досліди на крихітних грунтових черв'яках, яких використовують для вивчення біології та хвороб, показали, що приріст бета-амілоїду викликають у них параліч протягом 36 годин після досягнення ними дорослого віку.

Помітити це було нескладно, оскільки черв'яки спочатку сповільнювалися, а потім виявлялися повністю паралізовані.

Однак при харчуванні цих черв'яків бактеріями з високим вмістом вітаміну В12, вони виявилися захищені від паралізуючого ефекту.

"Дані можуть бути лише чорними або білими - черв'яки або рухаються, або ні. Коли ми дали вітамін В12 черв'якам, у яких був дефіцит цього вітаміну, параліч настав набагато повільніше. А це означає, що В12 дуже важливий. Черв'яки з В12 також мали більш високий рівень енергії та більш низький окислювальний процес у своїх клітинах", - розповіла провідний дослідник, професор Джессіка Таніс.

Вона зазначила, що це дослідження проміжне, але вселяє надію на те, що збалансований раціон з використанням вітамінів зможе знизити швидкість розвитку хвороби Альцгеймера.

"Є певні фактори, які ви не можете змінити – ви не можете змінити той факт, що ви старієте, і ви не можете змінити генетичну схильність до хвороби Альцгеймера. Але одна річ, які ви можете контролювати - це те, що ви їсте", - підкреслила вчена.

Як відзначають дослідники, подібні досліди на хробаках допомагають зрозуміти вплив потенційного потягу і можуть допомогти прискорити розробку ліків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички щодня руйнують ваш мозок.

А також ми розповідали про те, який продукт може знизити розвиток хвороби Альцгеймера.

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