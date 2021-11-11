Ці щоденні звички день за днем руйнують ваш мозок: позбавтеся від них!
Мозок людини - складний і не до кінця вивчений комп'ютер. Ми ще не до кінця розуміємо, як це працює, але це не означає, що здоров'я мозку повністю поза нашим контролем.
Наприклад, деякі звичні речі які ми робимо день у день, насправді шкодять нашому "комп'ютеру".
Про які шкідливі для мозку звички йдеться, і як потрібно змінити спосіб життя, щоб поліпшити його якість - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Занадто багато спиртного
Як пише Eatthis, один або два келихи вина (нечасто) допоможуть розслабитися. Але регулярне вживання сильно руйнує клітини вашого мозку.
Так, в дослідженні, проведеному ще в 2007 році, говорилося, що чим більше алкоголю на регулярній основі вживає людина, тим менше обсяг її мозку.
Щоб залишатися у формі, вживайте алкоголь, якщо хочете, але пам'ятайте - все добре, що в міру.
Куріння
Ця шкідлива звичка руйнує не тільки ваші легені, але і ваш мозок. Всього одна сигарета в день здатна руйнувати наші когнітивні здібності, а якщо викурювати по пачці, то критичне мислення і пам'ять знижується майже на два відсотки.
Сотні токсинів, що містяться в тютюні, звужують і пошкоджують кровоносні судини, в тому числі в головному мозку, позбавляючи орган живильної крові і кисню.
Багато кави
Знизьте кількість чашок кави, що випиваються за день. Одне з досліджень показало, що у тих, хто випиває більше шести чашок кави в день, підвищується ризик недоумства і зменшується обсяг мозку.
Але якщо ви любите каву, це не означає, що вам потрібно утримуватися: помірне споживання кави пов'язане з багатьма перевагами для здоров'я, включаючи більш низький ризик серцевих захворювань, деяких видів раку, хвороб Альцгеймера і Паркінсона.