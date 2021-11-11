Ці щоденні звички день за днем руйнують ваш мозок: позбавтеся від них!

Наприклад, деякі звичні речі які ми робимо день у день, насправді шкодять нашому "комп'ютеру".

Мозок людини - складний і не до кінця вивчений комп'ютер. Ми ще не до кінця розуміємо, як це працює, але це не означає, що здоров'я мозку повністю поза нашим контролем.

Про які шкідливі для мозку звички йдеться, і як потрібно змінити спосіб життя, щоб поліпшити його якість - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Занадто багато спиртного

Як пише Eatthis, один або два келихи вина (нечасто) допоможуть розслабитися. Але регулярне вживання сильно руйнує клітини вашого мозку.

Так, в дослідженні, проведеному ще в 2007 році, говорилося, що чим більше алкоголю на регулярній основі вживає людина, тим менше обсяг її мозку.

Щоб залишатися у формі, вживайте алкоголь, якщо хочете, але пам'ятайте - все добре, що в міру.

Куріння

Ця шкідлива звичка руйнує не тільки ваші легені, але і ваш мозок. Всього одна сигарета в день здатна руйнувати наші когнітивні здібності, а якщо викурювати по пачці, то критичне мислення і пам'ять знижується майже на два відсотки.

Сотні токсинів, що містяться в тютюні, звужують і пошкоджують кровоносні судини, в тому числі в головному мозку, позбавляючи орган живильної крові і кисню.

Багато кави

Знизьте кількість чашок кави, що випиваються за день. Одне з досліджень показало, що у тих, хто випиває більше шести чашок кави в день, підвищується ризик недоумства і зменшується обсяг мозку.

Але якщо ви любите каву, це не означає, що вам потрібно утримуватися: помірне споживання кави пов'язане з багатьма перевагами для здоров'я, включаючи більш низький ризик серцевих захворювань, деяких видів раку, хвороб Альцгеймера і Паркінсона.