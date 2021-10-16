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Цей продукт захистить від хвороби Альцгеймера: додайте його в раціон

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Субота 16 жовтня 2021 14:25
Цей продукт захистить від хвороби Альцгеймера: додайте його в раціон Фото: Вчені назвали продукт, який захищає від Альцгеймера (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Американські та індійські вчені провели дослідження з приводу впливу деяких продуктів на організм людини. Зокрема, на зв'язок між роботою шлунка і механізмами мозку.

Вони виявили речовину, яка в рази знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Про це йдеться в результатах дослідження на порталі Science Daily.

В ході дослідження вчені вивчали взаємодію на молекулярному рівні між мозком і кишечником. Виявилося, що природна сполука фенхол може захистити мозок від розвитку хвороби Альцгеймера.

Це природне з'єднання міститься в листі базиліка. Фенхол здатний знизити рівень нейротоксичності мозку і впливає на мікробіом кишечника дивно позитивним чином.

Базилік здатний простимулювати певний рецептор, який потім впливає і на мікробіом шлунка і знизити нейротоксичність мозку. Фенхол здатний значно знизити загибель нейронів у людей похилого віку, в тому числі й при хворобі Альцгеймера.

Він позитивно діє на так звані "клітини зомбі", які накопичуються у хворих і старіючих органах і створюють запальне середовище. Ці клітини посилають сигнали стресу або смерті сусіднім клітинам, які перетворюються на шкідливі.

"Фенхол насправді впливає на два пов'язані механізми старіння та протеолізу. Це зменшує утворення напівмертвих нейронних клітин зомбі, а також збільшує деградацію Aβ так, що амілоїдний білок виводиться з мозку швидше", - пояснив автор дослідження, доктор Харіом Ядав.

Базилік варто вживати в чистому вигляді, свіжим. Але корисний він буде також в складі соусів і спецій. Приблизну дозу вчені поки назвати не можуть, оскільки для цього потрібні додаткові дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали перші симптоми хвороби Альцгеймера.

А також розповідали про те, якими першими малопомітними симптомами проявляється хвороба Паркінсона.

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исследование болезнь Альцгеймера
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