Ось що станеться з вами, якщо часто їсти сиру цибулю

Саме в сирому вигляді цибуля дасть максимальну користь для здоров'я. Лікарі радять вживати її якомога частіше.

Про це повідомила доктор Люсія Гарсіа, пише Quora .

У процесі приготування цибуля втрачає користь

Лікар каже, що при готуванні знищуються два корисних компонента цибулі: аліцин і вітамін С.

Чим довше час приготування, тим більше вітаміну С втрачається. При нагріванні протягом 15-20 хвилин втрачається від 40 до 50% вітаміну С.

І більше 95% аллицина буде зруйновано в процесі нагрівання.

Лук - єдиний овоч, що містить простагландин А

Простагландин А - це ненасичена жирна кислота з різними фізіологічними ефектами.

Ця кислота може розширювати кровоносні судини, підвищувати еластичність кровоносних судин, знижувати в'язкість крові, регулювати рівень ліпідів в крові і знижувати кров'яний тиск.

Регулярне вживання цибулі дуже корисно для здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Має протиракові властивості

Цибуля багата кверцетином, природним флавоноїдом з сильними протираковими, антиоксидантними, протизапальними, противірусними та антибактеріальними властивостями, відомим як "покровитель" здоров'я.

За словами лікаря, європейці та американці називають цибулю "королевою овочів". Регулярне вживання сирої цибулі має несподіваний вплив на ваше здоров'я.