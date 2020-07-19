Вчені назвали топ продуктів для якісної концентрації

Людям варто задуматися над тим, чим вони звикли харчуватися. Адже саме раціон впливає на наше здоров'я та якість життя. Якщо вживати неправильні продукти - Вас чекає втома та хвороби, якщо правильні - міцне здоров'я та заряд на весь день.

Збалансоване харчування може навіть допомогти з концентрацією. Щоб почати працювати продуктивно та з задоволенням, достатньо просто переглянути свій раціон. Наприклад, каву рекомендується повністю виключити, тому що вона блокує вироблення кортизолу, через що організму потрібно більше часу на повернення до звичного ритму після сну.

Чорниця - один з найулюбленіших продуктів дієтологів та борців за правильне харчування. Вона позитивно впливає на наш організм і сприяє підвищенню концентрації уваги і збільшенню мозкової активності. Люди, які протягом двох місяців щодня пили чорничний сік, значно поліпшили свої початкові показники за тестами, які визначали загальні показники пам'яті та здатність до навчання.

Чорницю можна їсти окремо, а можна додати у вівсянку. Це буде ідеальний сніданок, адже ранок важливо починати з повільних вуглеводів, які допоможуть надовго зберегти відчуття ситості. Вона надовго позбавляє від відчуття голоду і при цьому не несе велике навантаження на організм.

Вода. Спрага та зневоднення можуть викликати втому, а склянка міцної кави або банка енергетика можуть й зовсім добити організм. Візьміть за правило, приступаючи до важливих справ, наповнювати келих водою, щоб на всякий випадок унебезпечити себе від втоми, яка може виникнути посеред робочого дня.

Також можна з'їсти шматочок чорного шоколаду. У ньому має міститися максимальна кількість какао і мінімальна кількість цукру. Ці ласощі не тільки порадують смакові рецептори, але й піднімають рівень серотоніну та ендорфінів, які прямо пов'язані з рівнем концентрації уваги.

Нагадаємо, що названі продукти, які збільшують ризик передчасної смерті.