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Названо продукти, які збільшують ризик передчасної смерті

Неділя 19 липня 2020 07:02
Названо продукти, які збільшують ризик передчасної смерті
Продукти, які збільшують ризик передчасної смерті (фото:pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Ці продукти можуть максимально негативно позначитися на здоров'ї

Продукти харчування не тільки можуть наситити організм поживними компонентами та дати енергію, але й також значно знизити рівень смертності від різних захворювань.

В першу чергу вчені рекомендують відмовитися від білків тваринного походження, замінивши їх на рослинні. Результати дослідження опубліковані у журналі JAMA Internal Medicine.

Вчені з Національного інституту раку та Національних інститутів охорони здоров'я США проаналізували дані більш ніж 415 тис. американських пацієнтів в період з 1995-го по 2011-й.

Дослідники зібрали інформацію про дієтичні вподобання респондентів та стан їх здоров'я в різні періоди часу. В ході експерименту стало ясно, що вживання більшої кількості рослинних білків пов'язано з низькими ризиками передчасної смерті від різних захворювань. При цьому тваринні білки, навпаки, відчутно шкодять.

Крім м'яса, варто також відмовитися і від яєць. "Включення більшої кількості рослинних білків у ваш раціон - це здоровий вибір, який буде корисний для серця та здоров'я кровообігу", - заявила керівник напрямку по харчуванню в британській благодійній організації British Heart Foundation Вікторія Тейлор.

За словами вчених, людина має вкрай довгий стравохід, так й кислотність не така активна, як у тварин-м'ясоїдів. Тому люди фізично не в змозі переварити та засвоїти м'ясну продукцію. Тому велика частина просто загниває всередині стравоходу, зашлаковує організм та призводить до проблем зі здоров'ям.

Раніше ми публікували список продуктів, які заборонено вживати при цукровому діабеті.

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