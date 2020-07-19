Названо продукти, які збільшують ризик передчасної смерті

Продукти, які збільшують ризик передчасної смерті (фото:pixabay.com)

Ці продукти можуть максимально негативно позначитися на здоров'ї

Продукти харчування не тільки можуть наситити організм поживними компонентами та дати енергію, але й також значно знизити рівень смертності від різних захворювань.

В першу чергу вчені рекомендують відмовитися від білків тваринного походження, замінивши їх на рослинні. Результати дослідження опубліковані у журналі JAMA Internal Medicine.

Вчені з Національного інституту раку та Національних інститутів охорони здоров'я США проаналізували дані більш ніж 415 тис. американських пацієнтів в період з 1995-го по 2011-й.

Дослідники зібрали інформацію про дієтичні вподобання респондентів та стан їх здоров'я в різні періоди часу. В ході експерименту стало ясно, що вживання більшої кількості рослинних білків пов'язано з низькими ризиками передчасної смерті від різних захворювань. При цьому тваринні білки, навпаки, відчутно шкодять.

Крім м'яса, варто також відмовитися і від яєць. "Включення більшої кількості рослинних білків у ваш раціон - це здоровий вибір, який буде корисний для серця та здоров'я кровообігу", - заявила керівник напрямку по харчуванню в британській благодійній організації British Heart Foundation Вікторія Тейлор.

За словами вчених, людина має вкрай довгий стравохід, так й кислотність не така активна, як у тварин-м'ясоїдів. Тому люди фізично не в змозі переварити та засвоїти м'ясну продукцію. Тому велика частина просто загниває всередині стравоходу, зашлаковує організм та призводить до проблем зі здоров'ям.

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