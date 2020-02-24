Вчені назвали топ-9 продуктів, захищають від раку і діабету

Зниження високого рівня цукру в крові є однією з головних умов в терапії та профілактики діабету, ожиріння, раку. Домогтися цього можна не тільки за допомогою лікарських засобів, але і продуктів. Дієтологи визначили топ-9 найбільш ефективних продуктів, що знижують рівень цукру в крові.

Серед продуктів, що позитивно впливають на рівень цукру – авокадо, риба, часник, вишня, листова зелень, мигдаль, цільні зерна, яйця, кава. Про це повідомляє журнал Health and Human.

Авокадо. Відноситься до продуктів з низьким глікемічним індексом, які вважаються кращими захисниками від розвитку метаболічного синдрому. Жири в авокадо — і мононенасичені поліненасичені жирні кислоти посилюють відчуття ситості під час їжі, покращують чутливість організму до інсуліну, зменшують запалення.

Риба. Є відмінним джерелом білка, який дозволяє організму відновлювати себе, не викликаючи зростання цукру в крові. Жирні кислоти омега-3, які містяться в продукті, стимулюють вироблення гормону адіпонектину, що підвищує чутливість клітин до інсуліну і знижує розвиток повномасштабного діабету. Кращі види – сьомга, тунець, макрель, форель, палтус.

Часник. Продукт не містить вуглеводів, які збільшують концентрацію глюкози в організмі. При вживанні натщесерце дає ефект зниження цукру в крові. Цибуля надає аналогічний вплив — ймовірно, через дії речовини аліцину, присутнього в овочах.

Вишня. Відрізняється низьким глікемічним індексом, що містять з'єднання антоціанин, відоме властивістю запобігати розвиток діабету, ожиріння.

Листова зелень. Зелені салати, шпинат, листова капуста (кейп), мангольд, зелень ріпи містять велику кількість клітковини й поживних речовин. Два з них, магній і вітамін А, оцінюються вченими як кращі нутрієнти в справі зниження рівня цукру.

Мигдаль. Багато сортів горіхів мають низький глікемічний індекс і не викликають коливань глюкози. Мигдаль виділяють як один з кращих продуктів, що підтримують в організмі роботу механізмів регуляції цукру. Було виявлено, що його споживання обмежує скачки глюкози після їди.

Цільні зерна. Кращі джерела вуглеводів для діабетиків. Продукт повільно перетравлюється і допомагає підтримувати стабільний вміст цукру, без зростання. Особливо гарні цілісний овес, перловка, кіноа (лобода).

Яйця. Завантажені білком, вони мають нульовий показник глікемічного індексу. За словами вчених, "для людей з діабетом або предіабетом яйця є фантастично здоровим продуктом харчування".

Кава. Кава, яка вживається без цукру і вершків, ефективно сприяє зниженню цукру в крові. Деякі дослідження показують, що регулярне споживання кави може знизити ризик розвитку діабету 2 типу більш ніж на 10%.