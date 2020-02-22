Продукти, які посилюють роботу серця: медики назвали новий список

Продукти для здорового серця (Фото: freepik.com)

Лікарі перерахували продукти, які повинні бути в щоденному раціоні

Проблеми з серцево-судинною системою – одна з найпоширеніших в українців. Медики зазначають, що захворювання серця в останні роки стали частіше проявлятися у молодих і це пов'язано зі способом життя і режимом харчування.

Вони назвали продукти, які обов'язково повинні бути в раціоні, щоб підтримати роботу серця.

Домашня птиця

Звичайна курка, вирощена на натуральних кормах, більш корисна, ніж бройлер з птахофабрики. Крім того, куряче м'ясо рекомендується вживати у вареному і тушкованому вигляді, а не в смаженому.

Темний шоколад

Речовини флавоноїди, які містяться в темному шоколаді, допомагають боротися із запаленнями та підвищують рівень "правильного" холестерину в крові. Також флавоноїди покращують циркуляцію крові.

Рослинні волокнисті продукти

Овочі, фрукти, горіхи – все це містить важливі мікроелементи, які зміцнюють організм і сприятливо впливають на всю серцево-судинну систему.

Здорові жири

Існують жири, без яких не може обійтися організм людини й це правильні та корисні жири, які містяться в різних продуктах – авокадо, оливковій олії, риб'ячому жирі, жирній морській рибі.

Зелений чай

Про властивості зеленого чаю пишуть всі дієтологи та фахівці правильного харчування, так він багатий антиоксидантами й виводить вільні радикали з організму. Регулярне вживання зеленого чаю знижує рівень шкідливого холестерину в крові та допомагає очищати судини.