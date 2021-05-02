Вчені назвали продукт, який знижує ризик раку на 45%

Щоденне вживання грибів на 45% може захистити організм людини від різних видів раку.
Як повідомляється на сайті Інституту раку штату Пенсільванія, до такого висновку прийшли фахівці, проаналізувавши дані більш ніж 19 500 хворих.
Вчені вивчили взаємозв'язок між споживанням грибів і ризиком раку.
Дослідження показали, що люди, які щодня їли гриби, мали менший ризик розвитку онкології в порівнянні з тими, хто не їв.
"Загалом вчені проаналізували майже 20 тисяч випадків онкологічних захворювань. Вони виявили, що споживання хоча б 18 грамів грибів на день знижувало ризики розвитку раку на 45%", - йдеться на Penn State.
За словами аспіранта епідеміології Джибріла М. Ба, гриби є основним харчовим джерелом ерготіонеїну, який є унікальним і потужним антиоксидантом і захисником клітин.
"Поповнення запасів антиоксидантів в організмі може допомогти захистити від окисного стресу і знизити ризик раку", - сказав Джибріл.
Також вчені звертають увагу на те, що гриби багаті вітамінами і поживними речовинами.
Коли були вивчені конкретні види раку, дослідники відзначили сильний зв'язок з раком грудей, оскільки люди, які регулярно їли гриби, мали значно нижчий ризик підчепити онкологію.
Однак, це могло бути пов'язано з тим, що більшість досліджень не включали інші форми раку. У майбутньому це дослідження може бути корисним для подальшого вивчення захисних ефектів, які мають гриби, і для створення більш здорових дієт, які запобігають раку.
"В цілому, результати представляють важливі докази захисної дії грибів проти раку", - зазначив один з авторів дослідження Джон Річі.
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