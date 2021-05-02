Вчені назвали продукт, який знижує ризик раку на 45%

Що показало дослідження?

Вчені вивчили взаємозв'язок між споживанням грибів і ризиком раку.

Дослідження показали, що люди, які щодня їли гриби, мали менший ризик розвитку онкології в порівнянні з тими, хто не їв.

"Загалом вчені проаналізували майже 20 тисяч випадків онкологічних захворювань. Вони виявили, що споживання хоча б 18 грамів грибів на день знижувало ризики розвитку раку на 45%", - йдеться на Penn State.

Яка користь грибів?

За словами аспіранта епідеміології Джибріла М. Ба, гриби є основним харчовим джерелом ерготіонеїну, який є унікальним і потужним антиоксидантом і захисником клітин.

"Поповнення запасів антиоксидантів в організмі може допомогти захистити від окисного стресу і знизити ризик раку", - сказав Джибріл.

Також вчені звертають увагу на те, що гриби багаті вітамінами і поживними речовинами.

Коли були вивчені конкретні види раку, дослідники відзначили сильний зв'язок з раком грудей, оскільки люди, які регулярно їли гриби, мали значно нижчий ризик підчепити онкологію.

Однак, це могло бути пов'язано з тим, що більшість досліджень не включали інші форми раку. У майбутньому це дослідження може бути корисним для подальшого вивчення захисних ефектів, які мають гриби, і для створення більш здорових дієт, які запобігають раку.

"В цілому, результати представляють важливі докази захисної дії грибів проти раку", - зазначив один з авторів дослідження Джон Річі.