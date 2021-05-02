Ученые назвали продукт, который снижает риск рака на 45%

Что показало исследование?

Ученые изучили взаимосвязь между потреблением грибов и риском рака.

Исследования показали, что люди, которые ежедневно ели грибы, имели меньший риск развития онкологии по сравнению с теми, кто не ел.

"В целом ученые проанализировали почти 20 тысяч случаев онкологических заболеваний. Они обнаружили, что потребление хотя бы 18 граммов грибов в день снижало риски развития рака на 45%", - говорится на Penn State.

Какая польза грибов?

По словам аспиранта эпидемиологии Джибрила М. Ба, грибы являются основным пищевым источником эрготионеина, который является уникальным и мощным антиоксидантом и защитником клеток.

"Пополнение запасов антиоксидантов в организме может помочь защитить от окислительного стресса и снизить риск рака", - сказал Джибрил.

Также ученые обращают внимание на то, что грибы богаты витаминами и питательными веществами.

Когда были изучены конкретные виды рака, исследователи отметили сильную связь с раком груди, поскольку люди, которые регулярно ели грибы, имели значительно более низкий риск подцепить онкологию.

Однако, это могло быть связано с тем, что большинство исследований не включали другие формы рака. В будущем это исследование может быть полезным для дальнейшего изучения защитных эффектов, которые имеют грибы, и для создания более здоровых диет, которые предотвращают рак.

"В целом, результаты представляют важные доказательства защитного действия грибов против рака", - отметил один из авторов исследования Джон Ричи.