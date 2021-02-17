Рак легенів можна виявити до появи тривожних ознак: названо простий метод

Вчені заявили, що рак легенів можна виявити на ранніх стадіях за допомогою ординарного дослідження - комп'ютерної томографії.

Діагностика легенів за допомогою КТ здатна в 70% випадків показати, якщо в них розвивається рак на першій або другій стадії. Причому такий метод дозволяє виявити хворобу ще до появи симптомів.

До такого висновку прийшли дослідники з Великобританії. Вони провели КТ 12100 людям у віці 55-78 років, які курять або кинули курити в клініці Університетського коледжу Лондона. З них у 180 виявили рак легенів, причому у 70% - на першій або другій стадії.

"Це дійсно серйозний прорив у виявленні та лікуванні раку легенів. Ми не мали способу його ранньої діагностики та визначення лікування для такої кількості людей, які хворіють", - зазначив доктор Сем Джейнс.

Вчені наполягають на тому, що уряд повинен почати регулярний скринінг курців і колишніх курців, щоб зменшити наслідки цієї хвороби.

Зараз пацієнтів з підозрою на рак легенів направляють на КТ тільки після рентгенівського сканування. Але на рентгені не завжди можна відрізнити ракову пухлину від інших патологій.

Але комп'ютерна томографія ефективна тим, що дозволяє проаналізувати внутрішні структури організму. Там використовують рентгенівське випромінювання для передачі зображень структур внутрішніх органів.