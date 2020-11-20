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Лікарі розповіли, як по пальцях на руках розпізнати небезпечний вид раку

П'ятниця 20 листопада 2020 17:30
Лікарі розповіли, як по пальцях на руках розпізнати небезпечний вид раку
Як розпізнати рак по пальцях рук (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

По пальцях на руках можна визначити онкологічне захворювання

Лікарі розповіли, як по вигляду пальців на руках розпізнати один з найнебезпечніших, агресивних і поширених видів онкології - рак легенів.

Онкологи говорять, що на перших стадіях хвороби часто відсутні симптоми, тому важливо уважно ставитися до будь-яких змін, що відбуваються з вашим тілом. І проблему можна побачити, пильно розглянувши руки, пише golos.ua з посиланням на британське видання Express.

Так, збільшені й більш вигнуті кінчики пальців можуть свідчити про розвиток онкологічного захворювання легенів.

Емі Херст з відділу медичної інформації Великобританії каже, що при раку змінюється форма пальців або нігтів, вони починають виглядати опухлими. Ця ознака часто виникає при захворюваннях серця і легенів, які знижують кількість кисню в крові.

Але більш вірними симптомами раку легень є все ж кашель, задишка, біль у грудях або спині, набряк обличчя або шиї, хриплий голос, утруднене ковтання.

Зазначимо, що рак легенів поряд з раком підшлункової залози, шлунка, печінки, стравоходу, бронхів і трахеї є одним з найбільш небезпечних видів онкології. Він дуже агресивний і погано піддається лікуванню.

Раніше ми писали, що вчені знайшли головну причину ракових пухлин, і це відкриття може повністю змінити лікування.

Також українські онкологи розповіли, що рак грудей буває не тільки у жінок, але і у чоловіків. Таких небагато, але для них ця пухлина набагато небезпечніше.

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