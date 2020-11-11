Вчені назвали продукт, який продовжує життя: доступний кожному

Вчені назвали суперпродукт, який продовжує життя (Фото: freepik.com)

Цей продукт здатний знизити ризик розвитку діабету, онкології і серцево-судинних захворювань

Вчені назвали продукт, який може продовжити життя людині та знизити ризики розвитку небезпечних захворювань. Звання унікального овоча-довгожителя отримав червоний перець чилі.

Американська кардіологічна асоціація опублікувала результати масштабного дослідження про вплив продуктів на смертність від серцево-судинних захворювань в журналі Scientific Sessions. У статті вчені повідомили, що аналіз про здоров'я харчуванні 570 тисяч осіб в США, Китаю, Італії та Ірану, показав неймовірні результати саме про вживання в їжу перцю чилі.

Люди, які регулярно вживають цей продукт у своєму раціоні, мали на 26% нижче ризик померти від серцево-судинних захворювань, а також на 23% нижче – загинути від онкології.

Крім того, медики зазначили зниження і по інших поширених причинах смертності – на 23%.

"Люди, що регулярно вживають чилі, знижують особистий ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 26 відсотків, раку — на 23 відсотки. Ризик смерті від будь-яких причин — на 25 відсотків у порівнянні з тими, хто не їсть його взагалі або їсть рідко", - відзначають автори дослідження.

Як відзначають науковці, в перці чилі міститься велика кількість антиоксидантів, які перешкоджають запаленням і асоційованим захворюванням, в тому числі й серцево-судинним, раку і діабету. Одним з найбільших чеснот чилі є те, що цей продукт в щоденному використанні здатний чинити стабілізаційний вплив на вміст цукру в крові.

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