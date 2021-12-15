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Названо продукт, який потрібно вживати на сніданок: знизиться ризик розвитку гіпертонії

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Середа 15 грудня 2021 18:36
Названо продукт, який потрібно вживати на сніданок: знизиться ризик розвитку гіпертонії Йогурт може знизити ризик гіпертонії (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для того, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань, у тих, хто страждає на гіпертонію, потрібно кожного ранку вживати йогурт. Це допоможе знизити кров'яний тиск та впливатиме на здоров'я серця.

Про це пише Science Daily.

Так, дослідження провели за допомогою анкети, в якій вивчалися харчові звички та дані про стан здоров'я 915 осіб. Зокрема, вони визначили, що регулярне вживання навіть невеликої кількості йогурту може змінити ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інфаркту.

За словами дослідниці з Університету Південної Африки Олександри Вейд, молочні продукти можуть знизити кров’яний тиск, який є головним фактором ризику серцево-судинних захворювань.

Також у тих, хто регулярно вживає йогурт, результати в кінці дослідження були ще кращими. До того ж показники артеріального тиску були майже на сім пунктів нижчими, ніж у тих, хто його не їв.

Названо продукт, який потрібно вживати на сніданок: знизиться ризик розвитку гіпертоніїЯк йогурт корисно впливає на організм людини (freepik)

Окрім того, Олександра сказала, що молочні продукти містять цілу низку мікроелементів, включаючи кальцій, магній та калій.

Тому фахівці рекомендують вживати щонайменше дві порції йогурту на тиждень.

До того ж йогурт багатий на вітаміни групи B і містить легкозасвоювані білки. Компоненти й ферменти, які містяться в йогурті, сприяють поліпшенню процесу травлення людини.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог назвала цілющі властивості простих продуктів.

Також ми писали, що буде, якщо їсти гірчицю кожен день.

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