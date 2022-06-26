Вчені назвали популярний сніданок, який може стати причиною розвитку раку

Зокрема, в даному дослідженні взяли участь експерти з різних країн світу. Експерти підтвердили зв'язок між холестерином, який міститься у яйцях, з підвищеним ризиком смерті від певних захворювань. В тому числі серцевих хвороб та раку.

Вчені проаналізували 55 наукових праць, в яких було опубліковано дані про майже 2,8 мільйонів осіб.

Результати дослідження показали, що кожне спожите яйце збільшує ризик смерті від серцевого захворювання на 7%, а від раку на цілих 13%.

Окрім того, в групі ризику перебувають ті люди, які з'їдають в середньому половину яйця в день або додають цей продукт в свій раціон три рази на тиждень.

Що корисно їсти на сніданок

Вівсянка

Вона багата на поживні речовини, містить бета-глюкани - розчинне в’язке харчове волокно, яке допомагає людині довше відчувати насичення і може сприяти зниженню рівня холестерину.

Також овес багатий на антиоксиданти, омега-3 жирні кислоти, фолієву кислоту та калій.

Горіхи

Такий продукт є дуже важливий для тих, хто не їсть продукти тваринного походження. Вони містять білок, антиоксиданти, магній, калій і корисні для серцево-судинної системи жири.

Горіхова паста універсальна, адже її можна намастити на тост, додати до вівсянки або йогурту, або їсти разом зі свіжими фруктами і ягодами.

Кисломолочний сир

Сир багатий на білок і здатен надовго подолати голод. Цей продукт містить вітаміни групи В, вітамін А і кальцій.

Його можна їсти як окрему страву або змішувати з чимось.