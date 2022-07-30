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Вчені назвали популярний овоч, який знижує рівень цукру в крові: що потрібно їсти

Яка картопля знижує рівень цукру в крові (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені з’ясували, що деякі види картоплі позитивно впливають на високий цукор. Така проблема веде до жахливих наслідків, серед яких - серцеві хвороби, інсульти і проблеми з нервами. Якщо у вас діабет, варто серйозно задуматися про свій раціон харчування.

Про це пише Express.

Яка картопля знижує цукор в крові

З кожною ложкою їжі вуглеводи перетворюються в глюкозу, яка потім потрапляє в кровоносну систему. Зазвичай підшлунковою залозою виробляється гормон інсулін, який дозволяє клітинам організму забирати глюкозу з крові.

Глікемічний індекс показує, наскільки швидко той чи інший продукт впливає на вміст цукру (глюкози) в крові.

Продукти з високим глікемічним індексом розкладаються в організмі швидко, викликаючи різке збільшення концентрації глюкози в крові. Також такі продукти переробляються в організмі повільніше, і збільшення цукру в ньому відбувається поступово.

У деяких видів картоплі високий глікемічний індекс, а у деяких - низький.

Зокрема, у солодкої картоплі глікемічний індекс низький. Тому такий вид картоплі дієтологи рекомендують.

Діабетикам краще уникати регулярного вживання в їжу білої картоплі, оскільки у ній високий глікемічний індекс. Також слід утримуватися від картоплі фрі і картопляного пюре. Харчуватися діабетикам можна солодкою картоплею і ямсом.

Важливо також дотримуватися здорового і збалансованого раціону харчування. У їжі має бути мало жирів, цукру і солі. До того ж треба їсти більше фруктів і овочів.

Ознаки високого рівня цукру в крові

Коли у вас високий вміст цукру в крові, то обсяг сечовипускання стає більшим. Гіперглікемія посилює спрагу, відчуття втоми і сонливості. До інших симптомів можна віднести мікоз і повторювані інфекції шкіри і сечового міхура.

Високий рівень цукру також може викликати затуманений зір, втрату ваги і нудоту.

Симптоми гіперглікемії повільно посилюються в міру підвищення цукру в крові.

Раніше називали фрукт, який знижує цукор у крові та допомагає при зайвій вазі.

Також ми писали про копійчану спецію, яка може на 30% знизити рівень цукру.

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