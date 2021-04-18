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Вчені назвали несподівану причину безсоння: але це поправимо

Автор: Анна Шиканова

Поганий сон може бути пов'язаний з багатьма причинами. Це стрес, тривога, хвороби, зміни часових поясів і багато іншого. Однак учені виявили ще одну причину, яка може порушити нормальний режим сну у людини.

Про це йдеться в новому дослідженні, які провели вчені під час пандемії коронавірусу. Воно було опубліковано в науковому журналі Science Direct.

Вчені стверджують, що причиною поганого сну може стати звичайна нудьга. Під час пандемії нудьга стала вже звичним явищем, оскільки людям доводиться проводити час в ізоляції, в чотирьох стінах, а це зовсім невеселе заняття. І як виявилося, така нудьга може негативно впливати на нервову систему людини.

"Люди, які схильні нудьгувати протягом дня, стають більш неуважні, вони стають жертвами "прокрастинації перед сном" – тобто, відтягують сон як можна довше, і як результат – погано сплять вночі", - пояснюють учені.

Як говорить автор дослідження, викладач психології Ай Ні Тео, саме нудьга змушує людину відтягувати сон, а це може призвести не тільки до безсоння, але й до погіршення когнітивних навичок і навіть проблем зі здоров'ям. Особливо ця проблема поширена серед підлітків та молоді.

Щоб впоратися з нудьгою, люди починають метатися і вигадувати собі різні завдання, тільки б не лягати спати. Проте все, що вони роблять – роблять неуважно, і лягають спати набагато пізніше. При цьому погіршується і якість сну.

Як поліпшити свій сон

Виявилося, що бути просто активним протягом дня – недостатньо. Перед сном потрібно прибирати ще й зовнішні подразники.

"Ваше тіло повинно розвивати тісний зв'язок між ліжком і сном. Коли ми дивимося телевізор або встромляємо в телефони в ліжку, це турбує наше тіло. Немає нічого гірше, ніж перевіряти час і зрозуміти, що зараз 3 година ранку", - розповіла клінічний психолог Травня Шедель.

Є два способи, якими можна значно поліпшити свій сон. Вони досить прості, але ефективні.

1. Впоратися з нудьгою. Не дозволяйте собі блукати вечорами з дому. Детально сплануйте свій день і вечір. І обов'язково – чітко визначте, о котрій годині ви будете лягати спати. Якщо потрібно більше часу для розслаблення – враховуйте це. Розвивайте самодисципліну і дотримуйтесь графіка.

2. Будьте уважні. Саме неуважність призводить до того, що ми відтягуємо час відходу до сну й експерти радять розвивати зосередженість. Виконуйте певні завдання перед сном строго за графіком, не відволікайтеся на інші справи, концентруйтеся на чомусь одному.

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