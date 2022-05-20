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Вчені назвали інфекцію, яка підвищує ризик розвитку діабету

Що викликає діабет (pixabay )
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження, яке показало, що два поширені віруси герпесу можуть сприяти порушенню метаболізму глюкози та збільшенню ризику розвитку діабету 2 типу.

Дослідження провів доктор Тім Вельфле з Університету Людвіга-Максимиліана у Мюнхені, Німеччина, повідомляє EurekAlert.

Віруси герпесу є одними з найпоширеніших вірусів у людей, зараз відомо про вісім типів. Всі вони викликають довічні хронічні інфекції, які найчастіше переносяться легко, а потім протікають до кінця життя у безсимптомній формі.

Діабет є одним із найбільш поширених та серйозних метаболічних захворювань. За 2019 рік 9,3 % населення світу страждають на це захворювання, що призводить до високої смертності, насамперед через серцево-судинні захворювання, що виникають в результаті.

Також існує багато поведінкових, екологічних та генетичних факторів ризику діабету. Віруси грають роль розвитку діабету 1 типу, у якому підшлункова залоза перестає виробляти достатньо інсуліну.

Що дізнались вчені

У новому дослідженні використовувалися дані про здоров’я 1967 людей з Німеччини. Учасники пройшли медичне обстеження на початковому рівні і пізніше, приблизно через сім років. Обстеження включало тестування на наявність вірусів герпесу людини.

З 1257 добровольців з нормальною толерантністю до глюкози на початковому рівні у 364 розвинувся переддіабет і у 17 діабет. Автори виявили, що вік та куріння були пов’язані з індивідуальним ризиком розвитку як переддіабету, так і діабету.

З семи досліджених вірусів герпесу вірус простого герпесу 2 типу (ВПГ2) та цитомегаловірус були пов’язані з великим ризиком переддіабету серед осіб з нормальною толерантністю до глюкози на початковому рівні. У осіб з ВПГ2 ймовірність розвитку переддіабету була на 59% вищою, ніж у людей без антитіл до цього вірусу.

Раніше ми повідомляли, що лікар назвала молоко, яке контролює рівень цукру в крові.

Також ми називали фрукт, який захищає від діабету.

Окрім того, читайте, що медики назвали хвороби, які можна визначити за запахом тіла.

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диабет