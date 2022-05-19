Медики назвали хвороби, які можна визначити за запахом тіла

Медики розповіли, що запахи, які виходять від тіла, можуть вказувати на багато хвороб, дозволяючи виявити їх на ранніх стадіях.

Тонзиліт

Медики кажуть, якщо з рота пахне солодко, це може бути ознакою хвороби. Відповідальними за такий запах іноді є бактерії. Іншими ознаками тонзиліту, крім запаху з рота, є утруднене ковтання, втома, біль голови.

Проблеми із печінкою

Якщо печінка хвора, вона перестає долати перетворення аміаку, і він потрапляє в кров. Організм, намагаючись його видихнути, надає подиху запаху аміаку. Серед інших ознак - втома, втрата апетиту, зниження працездатності, незвичне почуття ситості.

Цистит

Лікарі зазначають, якщо під час сечовипускання людина відчуваєте, що сеча пахне сильніше, ніж зазвичай, то ймовірно, насувається інфекція сечового міхура. Повідомляється, що посилення запаху викликається бактеріями, які викликають печіння та хворобливе сечовипускання, різкі та часті позиви до сечовипускання.

Цукровий діабет

Якщо у роті починає різко пахнути рідиною для зняття лаку, ацетоном, це може бути ознакою цукрового діабету I типу. Фахівці повідомляють, що запах виникає, коли організму доводиться виробляти енергію з жиру через нестачу інсуліну.

Ацетон виробляється як побічний препарат. Поява запаху може означати високий ризик діабетичної коми. Інші попереджувальні ознаки діабету - посилення позивів до сечовипускання та водночас сильна спрага, втома, запаморочення.

Запалення шлунка

Медики розповідають, що якщо при відрижці пахне фруктами, що перебродили. Основною причиною є запалення, яке викликало дуже багато шлункової кислоти. Інші симптоми - відчуття тиску та розпирання у верхній частині живота, нудота.

Проблеми із нирками

Якщо шкіра трохи пахне сечею, тоді обов’язково потрібно перевірити нирки. Якщо вони пошкоджені, сечовина і креатинін більше не можуть виводитися з сечею в достатній кількості, і вивільняються разом з вологою і потім, тілом.