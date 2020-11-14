Вчені назвали головну небезпеку нового штаму коронавіруса, що вирує в Європі

Новий штам коронавіруса, який активно поширюється в Європі, може ухилитися від імунної відповіді. Після зараження вірус мутує настільки швидко, що організм не встигає виробити до нього специфічну імунну реакцію. Як наслідок, імовірність появи імунітету до цього штаму невисока. Однак, це не остання погана новина. Лікарі заявили, що до нового штаму коронавіруса знайти вакцину буде ще складніше. Про це розповідається в науковому журналі BioRXiv.

Широко поширений варіант нового коронавіруса має потенціал ухилитися від імунної відповіді. Дослідники виявили тисячі вірусних мутацій в геномах зразків SARS-CoV-2, взятих в інфікованих людей. Девід Робертсон з Університету Глазго, Великобританія, Дьйорді Снелл з Vir Biotechnology в Сан-Франциско, Каліфорнія, і їх колеги досліджували мутацію під назвою N439K у білку, який вірус використовує для вторгнення в клітини.

Мутація впливає на рецепторний домен білка, який вірус використовує для розпізнавання клітин-господарів і який є ключовою мішенню антитіл проти вірусу. Мутація виникала незалежно і була ідентифікована в 12 країнах.

В лабораторних експериментах дослідники виявили, що мутація може перешкоджати активності потужних нейтралізуючих антитіл, що блокують вірус. Серед нейтралізуючих антитіл, яким перешкоджала мутація, були антитіла в крові людей, які вилікувалися від COVID-19, а також деякі ліки.

На думку лікарів, активність мутації коронавіруса може поставити під сумнів можливість розробки достатньо ефективної вакцини проти коронавіруса.

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