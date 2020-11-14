Ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса, бушующего в Европе

Новый штамм коронавируса, который активно распространяется в Европе, может уклониться от иммунного ответа. После заражения вирус мутирует настолько быстро, что организм не успевает выработать к нему специфическую иммунную реакцию. Как следствие, вероятность появления иммунитета к этому штамму невысока. Однако, это не последняя плохая новость. Врачи заявили, что к новому штамму коронавируса найти вакцину будет еще сложнее. Об этом рассказывается в научном журнале BioRXiv.

Широко распространенный вариант нового коронавируса имеет потенциал уклониться от иммунного ответа. Исследователи выявили тысячи вирусных мутаций в геномах образцов SARS-CoV-2, взятых у инфицированных людей. Дэвид Робертсон из Университета Глазго, Великобритания, Дьерди Снелл из Vir Biotechnology в Сан-Франциско, Калифорния, и их коллеги исследовали мутацию под названием N439K в белке, который вирус использует для вторжения в клетки.

Мутация влияет на рецепторный домен белка, который вирус использует для распознавания клеток-хозяев и который является ключевой мишенью антител против вируса. Мутация возникла независимо и была идентифицирована в 12 странах.

В лабораторных экспериментах исследователи обнаружили, что мутация может препятствовать активности мощных нейтрализующих антител, блокирующих вирус. Среди нейтрализующих антител, которым препятствовала мутация, были антитела в крови людей, выздоровевших от COVID-19, а также некоторые лекарства.

По мнению врачей, активность мутации коронавируса может поставить под сомнение возможность разработки достаточно эффективной вакцины против коронавируса.

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