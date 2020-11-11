Голубовська пояснила, чому деякі українці хворіють на COVID-19 без симптомів

Ольга Голубовська (фото: РБК-Україна)

Коронавірус може проходити без симптомів, і лікарі розповіли, чому так відбувається

Ольга Голубовська, заслужений лікар України, розповіла, чому у частини пацієнтів коронавірус проходить безсимптомно. За словами завідуючої кафедрою інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця, хвороба часто генетично детермінована.

Лікар-інфекціоніст пояснює, що медики часто використовують таке поняття, як субклінічний перебіг захворювання, пише видання "Гордон".

Це означає, що в деяких випадках у хворого немає симптомів. Або ж вони настільки незначні, що людина їх просто не помічає. Як приклад, лікар приводить антитіла до вірусу гепатиту А, які є у всіх людей, хоча в дитинстві ними і не хворіли. Просто хвороба не виявляла себе.

"[Генетично] детермінована імунна відповідь проти того чи іншого збудника. І є, ймовірно, люди, у яких генетична імунна відповідь так спрацьовує, що вони важко не хворіють", - зауважила інфекціоніст.

Ольга Голубовська є доктором медичних наук, професором, Заслуженим лікарем України. Також вона член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

Тим часом в Україні на 11 листопада підтвердили 10 611 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях.

Раніше Голубовська також розповідала, що за останній час перебіг коронавірусу змінився і зараз хвороба вже істотно відрізняється від тієї картини, яку лікарі спостерігали влітку.

Крім того, лікарі розповіли, як відрізнити коронавірус від звичайної застуди.