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Максим Степанов назвав симптоми легкої форми коронавірусу, яку можна лікувати вдома

Середа 11 листопада 2020 13:29
Максим Степанов назвав симптоми легкої форми коронавірусу, яку можна лікувати вдома
Степанов назвав симптоми легкої форми COVID-19 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Глава МОЗ пояснив, що ускладнення COVID-19 з'являються на другому тижні хвороби

В Україні вирує пандемія коронавірусу і в деяких регіонах лікарні переповнені. В обов'язковому порядку госпіталізації підлягають ті пацієнти з COVID-19, у яких перебіг хвороби дуже важкий. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в домашніх умовах можуть лікуватися тільки хворі, у яких легкий перебіг коронавірусу.

На брифінгу в середу, 11 листопада, глава МОЗ перерахував симптоми легкої форми COVID-19.

"Лікуватися в домашніх умовах можуть тільки люди, які мають легкий перебіг хвороби. Рішення про лікування в домашніх умовах приймає виключно сімейний лікар", - зазначив Степанов.

Симптоми легкої коронавірусної хвороби:

  • Підвищена температура до 38 градусів, яка регулюється за допомогою дії жарознижувальних засобів.
  • Відсутність проявів з боку шлунково-кишкової системи
  • Відсутність ознак дихальної недостатності
  • Відсутність психічних проявів хвороби

Амбулаторне лікування за словами глави МОЗ має обов'язково проводитися під наглядом лікаря або медсестри й стан хворого повинен контролюватися.

Крім того, Степанов зазначив, що ускладнення COVID-19, в тому числі й прояви з боку дихальної системи, найчастіше з'являються вже після другого тижня хвороби на коронавірус.

Степанов назвав симптоми легкої форми COVID-19, яку можна лікувати вдома

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар Ольга Голубовська пояснила, чому деякі українці хворіють COVID-19 без симптомів.

А також розповідали про те, що вчені зробили несподівану заяву про імунітет від коронавірусу.

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