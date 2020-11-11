Максим Степанов назвав симптоми легкої форми коронавірусу, яку можна лікувати вдома

Степанов назвав симптоми легкої форми COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

Глава МОЗ пояснив, що ускладнення COVID-19 з'являються на другому тижні хвороби

В Україні вирує пандемія коронавірусу і в деяких регіонах лікарні переповнені. В обов'язковому порядку госпіталізації підлягають ті пацієнти з COVID-19, у яких перебіг хвороби дуже важкий. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в домашніх умовах можуть лікуватися тільки хворі, у яких легкий перебіг коронавірусу.

На брифінгу в середу, 11 листопада, глава МОЗ перерахував симптоми легкої форми COVID-19.

"Лікуватися в домашніх умовах можуть тільки люди, які мають легкий перебіг хвороби. Рішення про лікування в домашніх умовах приймає виключно сімейний лікар", - зазначив Степанов.

Симптоми легкої коронавірусної хвороби:

Підвищена температура до 38 градусів, яка регулюється за допомогою дії жарознижувальних засобів.

Відсутність проявів з боку шлунково-кишкової системи

Відсутність ознак дихальної недостатності

Відсутність психічних проявів хвороби

Амбулаторне лікування за словами глави МОЗ має обов'язково проводитися під наглядом лікаря або медсестри й стан хворого повинен контролюватися.

Крім того, Степанов зазначив, що ускладнення COVID-19, в тому числі й прояви з боку дихальної системи, найчастіше з'являються вже після другого тижня хвороби на коронавірус.

Степанов назвав симптоми легкої форми COVID-19, яку можна лікувати вдома

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар Ольга Голубовська пояснила, чому деякі українці хворіють COVID-19 без симптомів.

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