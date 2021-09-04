Вчені назвали ще один жахливий наслідок коронавірусу: органи людини старіють на 30 років

Люди, які перехворіли на коронавірусну інфекцію знаходяться у виснаженому у важкому стані. Зокрема, їх органи можуть постаріти на десятиліття.

У дослідженні фахівців взяли участь 89 тисяч осіб, що вижили після зараження COVID-19, а також 1,6 мільйона людей, які не піддалися впливу хвороби.

Що виявили вчені

Важливо, що у 30-40 річної здорової дорослої людини втрата функцій нирок становить близько одного відсотка на рік. Серйозні інфекції можуть привести до сильніших або навіть незворотних втрат для цього органу, або до хронічного захворювання.

Згідно з дослідженням, у 4757 осіб, що перенесли коронавірус сталася 30% втрата функції нирок протягом одного року.

За словами доктора Зіяд Аль-Алі, це еквівалентно старінню органу на 30 років.

Окрім того, відповідні спостереження проводилися за анонімними медичними записами Управління охорони здоров'я ветеранів США. Також пацієнти були переважно білими чоловіками віком близько 68 років.

Медики кажуть, що нирки можуть бути особливо чутливими до різних запальних процесів в організмі або до активізації імунної системи. Однак, функцію нирок можуть порушувати проблеми зі згортанням крові.

Також після навіть безсимптомного коронавірусу пацієнти важко переносять анестезію й саму операцію. Хвороба нагадує про себе, коли відбуваються такі ускладнення: панкреатити, плеврити, пневмонії, ураження нервової системи.