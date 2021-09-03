Скільки зберігається імунітет від COVID-19 після вакцинації: вчені зробили неочікувану заяву

Ефективність вакцин проти коронавірусної інфекції виявилася не такою високою, як на те раніше розраховували вчені. Зокрема, мутація штамів значно знижує їхній опір хворобі.

Так, загальна ефективність застосовуваних у країні вакцин, після того, як там почав активно циркулювати штам Дельта, впала і стала складати 79%. Однак, щеплення змогло утримати темпи госпіталізації на досить низькому рівні.

Чому вакцини не є ефективними

Важливою причиною, чому вакцини не працюють настільки ефективно, фахівці пояснюють еволюцією вірусу. Коронавірус мутує, а вакцини орієнтовані на боротьбу з класичним "уханьським" варіантом COVID-19. Тому препарати вже не настільки ефективні в боротьбі з новими штамами.

Окрім того, на ефективність препаратів впливає час. Тому вже через пів року після другої дози вакцини Comirnaty її захист організму від коронавірусу становить 74%. Препарат AstraZeneca через 4-5 місяців після повного курсу вакцинації становить 67%. Також ефективність препаратів Pfizer за пів року знижується до показника 84%.

У компанії Moderna кажуть, що їхній препарат зберігає захист на рівні 93% навіть за шість місяців після повного курсу вакцинації.

Багато вчених зазначають, що робити висновки рано, але припускають, що він обмежений певним проміжком часу. І справа не в недостатній ефективності препаратів, а в умінні вірусу підбирати "ключі" до імунного захисту людини.